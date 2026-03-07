قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تطلق فيديوجراف عن أهمية المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير-محطة مصر»

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

نشرت وزارة النقل، عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديوجراف عن أهمية  المرحلة الأولى من مشروع  مترو الإسكندرية، الممتدة من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، بطول 21.7 كم  منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، والتي تشتمل على 20 محطة (6 سطحية - 14 علوية). 

واستعرض الفيديوجراف أهمية المشروع الذي  سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، وتحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات وخفض استهلاك الوقود والمحافظة على البيئة الطبيعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء لاستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة في التشغيل.

بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق عائد اقتصادي نتيجة توفير استهلاك الوقود، وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وتقليل استخدام السيارات الخاصة.

كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع ثم أثناء التشغيل الخط بعد دخوله الخدمة.

وكذلك سيساهم المشروع  في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

كما سيحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتى مصر وسيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطتى سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، ومستقبلاً مع خط القطار السريع الأول في محطة برج العرب، ومع خط القطار السريع الرابع في محطة أبوقير الجديدة.

جدير بالذكر أنه جار دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كم (من بعد محطة الظاهرية في مسار  علوي ثم في مسار سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس، ثم يمتد في مسار علوي حتى الكيلومتر 21 طريق الإسكندرية/مطروح)، وتشتمل على 22 محطة، ما يقلل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة.

وأيضا جار التخطيط لمسارالمرحلة الثالثة من الخط، والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب، ولتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

https://www.facebook.com/share/v/1SVMMmThYP/

السكة الحديد مترو الأنفاق مترو الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

مدرب برشلونة أتلتيك يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق

النادي الأهلي

تفاصيل مبادرة 100 منزل أهلاوي في محافظات مصر

فليك

هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيك بلباو في الليجا

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد