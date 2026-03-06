مترو الأنفاق: توزيع 60 ألف وجبة إفطار للصائمين في المحطات التبادلية| صور

استمرار لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإطلاق حملة هنفطر فى المحطة للعام السادس على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق ، وبتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو إنتهت الإدارة العامة للإعلام و العلاقات العامة وخدمة المواطنين بالشركة خلال منتصف شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٦ من توزيع عدد ستون ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون ورعاية بنك الطعام المصري .

وأوضحت الشركة أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه و علبة عصير و باكو بسكويت بالعجوة وانه يتم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بعدد ٥٠٠٠ خمسة آلاف وجبة على الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو و الأكثر كثافة بالركاب وهى ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - كلية الزراعة ) بالخطين الأول والثانى .

وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بوزارة النقل ، و جدير بالذكر ان الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .