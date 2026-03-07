تطور جديد في علاقة والدة فخر بـ تارا في الحلقة 17 من مسلسل فخر الدلتا

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «فخر الدلتا»، المعروض على قناة DMC، تطورًا ملحوظًا في علاقة والدة فخر بالفنانة تارا عبود، التي تجسد شخصية «تارا»، حيث أبدت ارتياحها لوجودها في البلدة.

وخلال الأحداث، كشف فخر، الذي يجسده أحمد رمزي، لوالدته عن حقيقة مشاعره تجاه تارا، مؤكدًا حبه لها، الأمر الذي ساهم في تغيير موقفها وجعلها تتقبل وجود تارا وترحب بها.

وفي مشهد مؤثر، أحضرت والدة فخر صندوقًا يحتوي على أدوات الرسم الخاصة بوالده الراحل، والتي كان يستخدمها في عمله، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات الماضي.

وأعرب فخر عن تقديره الكبير لهذه الأدوات، مؤكدًا أنها تمثل الثروة الحقيقية لوالده وذكرى غالية لا تقدر بثمن بالنسبة له.

يُذكر أن مسلسل «فخر الدلتا» يضم نخبة من النجوم، من بينهم أحمد رمزي، كمال أبو رية، انتصار، أحمد عصام السيد، خالد زكي، تارا عبود، نبيل عيسى، علي السبع، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبد العظيم، يوسف الفن، حنان يوسف، وليد عبد الغني، أحمد البخاري، إلى جانب عدد من الفنانين.

العمل من إنتاج مصطفى العوضي، وتأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.