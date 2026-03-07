قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري: استهدفنا قواعد الظفرة وعلي السالم وإقليم كردستان والأراضي المحتلة
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
فن وثقافة

تطور جديد في علاقة والدة فخر بـ تارا في الحلقة 17 من مسلسل فخر الدلتا

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
أوركيد سامي

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «فخر الدلتا»، المعروض على قناة DMC، تطورًا ملحوظًا في علاقة والدة فخر بالفنانة تارا عبود، التي تجسد شخصية «تارا»، حيث أبدت ارتياحها لوجودها في البلدة.

وخلال الأحداث، كشف فخر، الذي يجسده أحمد رمزي، لوالدته عن حقيقة مشاعره تجاه تارا، مؤكدًا حبه لها، الأمر الذي ساهم في تغيير موقفها وجعلها تتقبل وجود تارا وترحب بها.

وفي مشهد مؤثر، أحضرت والدة فخر صندوقًا يحتوي على أدوات الرسم الخاصة بوالده الراحل، والتي كان يستخدمها في عمله، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات الماضي.

وأعرب فخر عن تقديره الكبير لهذه الأدوات، مؤكدًا أنها تمثل الثروة الحقيقية لوالده وذكرى غالية لا تقدر بثمن بالنسبة له.

يُذكر أن مسلسل «فخر الدلتا» يضم نخبة من النجوم، من بينهم أحمد رمزي، كمال أبو رية، انتصار، أحمد عصام السيد، خالد زكي، تارا عبود، نبيل عيسى، علي السبع، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبد العظيم، يوسف الفن، حنان يوسف، وليد عبد الغني، أحمد البخاري، إلى جانب عدد من الفنانين.

العمل من إنتاج مصطفى العوضي، وتأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.

