الخطيب: مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية حلم تحقق لخدمة المجتمع المصري

قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، إن إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية يمثل حلمًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أن الهدف منها توسيع الدور المجتمعي للنادي وخدمة مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الخطيب في حفل الإطلاق الرسمي للمؤسسة، الذي أقيم بمنطقة الأهرامات، بحضور مجلس إدارة النادي ومجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الرياضة، إلى جانب ممثلي قطاع الكرة بالنادي ومسؤولي شركات الأهلي.

وفي بداية كلمته، رحب رئيس الأهلي بالحضور، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن إنشاء المؤسسة يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص النادي على القيام به باستمرار.

وأشار الخطيب إلى أن توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، مثل القوافل الطبية ورعاية القادرين باختلاف، يحفّز الجميع، سواء أفرادًا أو مؤسسات، على المساهمة في خدمة المجتمع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن فكرة إنشاء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية تعود إلى عام 2017 خلال حملته الانتخابية، حيث كانت هناك رؤية لتعزيز الدور الاجتماعي للنادي، قبل أن تتحول الفكرة لاحقًا إلى مؤسسة متكاملة تعمل في مجالات متعددة لخدمة المجتمع.

وأضاف الخطيب أن النادي الأهلي اعتاد عدم الإعلان عن مشروعاته إلا بعد اكتمالها، لافتًا إلى أن شعار المؤسسة «الأهلي للجميع» يعكس فلسفة العمل التي تقوم على خدمة جميع فئات المجتمع دون تمييز.

وتحدث رئيس الأهلي عن بعض النماذج الداعمة للمؤسسة، من بينها الحاج عبد الوهاب توفيق الذي تبرع بقطعة أرض في محافظة الشرقية لصالح المؤسسة، موضحًا أنه عقب عرض الأمر على مجلس الإدارة ومجلس الأمناء تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وخلال 48 ساعة فقط تم توفير المتطلبات لبدء العمل.

وكشف الخطيب أن المؤسسة تقدم عددًا من الخدمات المجتمعية، أبرزها تنظيم القوافل الطبية، وتوفير المواد الغذائية، ولجان التخاطب، والمساهمة في توفير فرص عمل، كما أشار إلى أن مقر المؤسسة في محافظة الشرقية يضم مشاغل خياطة يتم عرض منتجاتها في معارض مختلفة، بالإضافة إلى برامج لرعاية الأيتام ودعم التكافل الاجتماعي.

وأكد رئيس الأهلي أن هناك خططًا للتوسع في أنشطة المؤسسة، حيث يسعى محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، لتوفير قطعة أرض في محافظة الفيوم، كما تبرع أحد أبناء محافظة سوهاج بفدان أرض دعمًا لجهود المؤسسة، وهو ما يعكس روح التعاون والتكاتف لدعم العمل الخيري.

واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مبادرة «100 بيت حلم» التي أطلقتها المؤسسة بدأت بالفعل، معربًا عن ثقته في اكتمالها بدعم أهل الخير، مشددًا على أن العمل الخيري لا يرتبط بانتماء أو لون، وإنما يستهدف خدمة الجميع.