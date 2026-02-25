قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جـ زار الفاشر.. مجلس الأمن يعاقب 4 من قادة قوات الدعم السريع
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
تشيع جثمان الكابتن مصطفى رياض في حضور الخطيب وطاهر أبو زيد

عبدالله هشام   -  
عدسة أحمد رمضان

شيع نجوم الكرة المصرية، جثمان فقيدهم الكابتن مصطفى رياض نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق لمثواه الأخير.

حضر جنازة مصطفى رياض ، عدد كبير من نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق.

من هو مصطفى رياض فقيد الكرة المصرية

فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجومها عبر التاريخ، بوفاة مصطفى رياض، نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وُلد مصطفى رياض في 5 أبريل 1941 بحي بولاق أبو العلا، وانضم إلى صفوف الترسانة في أوائل الخمسينيات بتشجيع من شقيقه محمد، لاعب الفريق آنذاك. وبدأ اسمه يلمع بقوة في موسم 1961-1962 بعدما تُوج هدافًا للدوري برصيد 20 هدفًا، ثم كرر الإنجاز في موسم 1963-1964 بتسجيله 26 هدفًا.

وساهم رياض في تتويج الترسانة بلقب الدوري موسم 1962-1963 عقب دورة رباعية جمعته مع الأهلي والزمالك والقناة، كما لعب دورًا بارزًا في حصد لقب كأس مصر موسم 1964-1965 بعد الفوز على السويس بنتيجة 4-1 مسجلًا هدفين، قبل أن يضيف لقبًا آخر في موسم 1966-1967 على حساب الأوليمبي.

وخلال مسيرته مع الترسانة، أحرز 122 هدفًا في الدوري، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، فيما يتصدر القائمة زميله حسن الشاذلي برصيد 173 هدفًا.

وعلى المستوى الدولي، انضم لصفوف المنتخب الوطني مطلع الستينيات، وساهم في بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 1962 بإثيوبيا.

كما تألق في دورة طوكيو الأولمبية عام 1964، حيث قاد المنتخب لبلوغ المربع الذهبي بعدما سجل 8 أهداف، بينها ستة أهداف في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية، ليصبح الهداف التاريخي لمصر في الألعاب الأولمبية.

واعتزل مصطفى رياض كرة القدم عام 1977، بعد مشوار استثنائي مع ناديه ومنتخب بلاده، ظل خلاله أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية.

مصطفى رياض منتخب مصر النادي الأهلي الترسانة الأهلي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

