لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار

استقبل الوزير المفوض فادي أشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية، السفير ستيفان كليمنت، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لعدم الانتشار ونزع السلاح، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الأمانة العامة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بملفات نزع السلاح وعدم الانتشار.

كما استعرض الجانبان مشروع التعاون المشترك بين المنظمتين بشأن مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والذي يُنفذ بالشراكة مع الإنتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة.

وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع، الممتد عبر ثلاث مراحل خلال الفترة من 2019 إلى 2027، نحو 13 مليون يورو، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الدول العربية.

جاء اللقاء بين الوزير المفوض والمبعوث الأوروبي في إطار التعاون البنّاء والمثمر بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.