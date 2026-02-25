مدمن مخدرات.. القبض على سائق تطاول على مؤسسات الدولة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بتوجيه السباب لمؤسسات الدولة وحيازته وتعاطية المواد المخدرة حال قيادته سيارة نقل بأحد الطرق بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه غير متزن نفسياً ومن متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال خاله (سائق – مقيم بالإسماعيلية) أفاد بأن نجل شقيقته سبق إيداعه بالعديد من المصحات النفسية لعلاجه من الإدمان وقدم شهادات مرضية تفيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





