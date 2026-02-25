مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن من السنة تعجيل الفطر عند أذان المغرب، بأن يتناول الصائم تمرًا أو ماءً، ثم يؤدي صلاة المغرب، على أن يستكمل طعامه بعد الصلاة.

وقال قال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن صيام يوم رأس السنة الهجرية من الأمور المستحبة عند عدد من أهل العلم، باعتباره من مواسم الخير التي يُندب فيها الإكثار من الطاعات.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن فضل صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، لما لها من مكانة عظيمة، موضحًا أنها من أفضل أيام العام، ويستحب فيها الإكثار من الصيام والذكر والصدقة وسائر أعمال البر.

