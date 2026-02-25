الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود

حذر عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُفاقم التوتر وتقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تغيير الوضع التاريخي

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد الملك على رفض الأردن الكامل لأي إجراءات أحادية أو تصعيدية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، محذرًا من خطورة المساس بالمقدسات لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي.

اعتماد الحوار والقنوات الدبلوماسية

وفي سياق متصل، أكد العاهل الأردني أهمية اعتماد الحوار والقنوات الدبلوماسية سبيلًا لخفض التوترات المرتبطة بـ إيران، داعيًا إلى تغليب الحلول السياسية وتكثيف الجهود الدولية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

ركيزة أساسية لأمن المنطقة

كما شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة دعم جهود كل من سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما، مؤكدًا أن استقرار هاتين الدولتين يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأكملها.

إيصال المساعدات الإنسانية

وخلال لقائه مدير منظمة الصحة العالمية، دعا ملك الأردن إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية إلى قطاع قطاع غزة دون قيود، مشددًا على ضرورة توفير الدعم العاجل للقطاع الصحي في ظل التحديات المتفاقمة التي يواجهها السكان.

جهود تحقيق السلام العادل

وأكد العاهل الأردني رفض بلاده للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الرامية إلى توسيع الاستيطان والسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه السياسات تعرقل جهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

واختتم الملك عبدالله الثاني تصريحاته بالتأكيد على مواصلة الأردن تحركاته الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي لحماية المقدسات في القدس، ودعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.