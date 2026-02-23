الأردن يدين الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا

أعرب الأردن في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها لهجوم إرهابي في نيجيريا أسفر عن مقتل وإصابة واختطاف عدد من النساء والأطفال شمال غرب البلاد.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا في شمال غرب جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين واختطاف عدد من النساء والأطفال.

‏وأكّدت المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب نيجيريا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمخطوفين.