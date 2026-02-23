مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية نيجيريا الاتحادية جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء، واختطاف عدد من النساء والأطفال في انتهاك صارخ لكافة القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم /الاثنين/ - إدانتها لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشددة تضامنها الكامل مع نيجيريا حكومةً وشعبًا في هذا المصاب الأليم، مقدمة خالص التعازي إلى أسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والإفراج الفوري والآمن عن المختطفين.