على متنها 7 أفراد.. مصرع شخص في تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند| صور
حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فراقك صعب عليا .. شهاب الدين أحمد ينعى والده بكلمات مؤثرة

شهاب الدين
شهاب الدين
محمد بدران   -  
يارا أمين

نعى شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق ، والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عبّر خلالها عن حزنه الكبير في هذا المصاب الجلل.

وكتب شهاب الدين: "يا حبيبي أنا كنت جاي إجازة أقعد معاك وأشوفك، أتاري جاي أودعك، هوحشني يا كل حاجة في حياتي، فراقك صعب عليا، بس متزعلش على اللي خلقك يا غالي، كنت نعم الأب والأخ والصاحب وسبب في كل حاجة بعد ربنا ربنا يرحمك يا حبيبي وأكيد أنت دلوقتي في مكان أحسن من هنا بكتير، مكانك في الجنة، وهفضل عايش بسيرتك الطيبة يومك كان جميل زيك يا حبيبي، وداع مؤقت لحد ما أقابلك يا غالي، رحمة الله عليك يا عم أحمد يا طيب".

واختتم رسالته بطلب الدعاء لوالده، قائلاً: "دعواتكم لوالدي الغالي".

وأعلن شهاب الدين أحمد، لاعب الأهلي السابق امس الإثنين وفاة والدة بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: أبويا الغالي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويصبرنا من بعدك، إنا لله وإنا إليه راجعون.

مسيرة شهاب الدين أحمد مع الأهلي

يُعد شهاب الدين أحمد أحد لاعبي خط الوسط البارزين الذين ارتدوا قميص الأهلي في مطلع العقد الماضي، حيث تميز بأسلوبه القتالي وقدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب، خاصة في الأدوار الدفاعية. 

بدأ شهاب مسيرته في قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويشارك في عدد من البطولات المحلية والقارية، ومن أبرز أهدافه مع الفريق الأحمر كان هدفه في شباك نادي الاتحاد الليبي في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2010، الذي تأهل بالأهلي بعده إلى المجموعات.

