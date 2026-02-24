قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
صحاب الارض الحلقة 6.. عمار يواجه الدبابات خلال طريق هروبه من غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

كرة القدم تبكي.. الطيب يفتح النار على لاعبي الأهلي

محمد بدران   -  
يارا أمين

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

وكتب المعلق الرياضي أحمد الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شوفت الاهلى كتير وحِش لكن عُمرى ما شوفته أوحش من كده دون اى مبرر لا قوة ولا سرعة ولا كرة قدم حديثة ولا حتّى قديمة لعّيبة مدّلعة و شبعانة و لا تدرك نعمة تواجدهم فى الأهلى سموحة اذا لم يفز والأهلى بهذه الحالة المتردّية متى سيفوز كرة القدم تبكي"

الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة من 18 جولة

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع زد، يوم السبت 28 فبراير الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة الأهلي سموحة أحمد الطيب سيراميكا كليوباترا الزمالك

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

عمرو دياب

حملة أورنج رمضان تتصدر أنغامي.. وأغنيتها الإعلانية في المركز الأول.. تفاصيل

هاني ضاحي المرشح لمنصب نقيب عام المهندسين

حفنة وعود من هاني ضاحي لمهندسي الوادي الجديد.. هذه أهمها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة السعودية.. فيديو

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

