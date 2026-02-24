مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز

علق أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني أن سموحة دخل المباراة واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث



مباراة مغلقة وأداء منظم

أوضح عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة أن اللقاء اتسم بالطابع التكتيكي الدفاعي، مشيرًا إلى قلة الفرص الحقيقية على المرميين. وأضاف أن فريقه تعمد اللعب بحذر وتنظيم أمام فريق بحجم الأهلي، مؤكدًا أن الهدف كان الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو على الأقل التعادل



وأشار إلى أن سموحة قدم أداءً منظمًا على المستوى الدفاعي في أغلب فترات المباراة، لكنه اعترف بأن عدم الإغلاق الجيد أمام المرمى في إحدى الكرات كلف الفريق هدف المباراة الوحيد، وهو ما حسم المواجهة لصالح الأهلي.



هدف وحيد يحسم المواجهة



وجاء هدف اللقاء في الدقيقة 30 عن طريق مروان عثمان، بعدما ارتدت الكرة من الحارس أحمد ميهوب لتجد عثمان الذي أسكنها الشباك. وشهدت المباراة أيضًا إصابة ياسين مرعي لاعب الأهلي مبكرًا، ما أجبر الجهاز الفني على إجراء تبديل اضطراري.

ورغم محاولات الأهلي المتكررة للسيطرة وتهديد مرمى سموحة، فإن التنظيم الدفاعي حال دون استقبال أهداف أخرى، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين بعد اللقاء

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة ليعتلي صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة، ليواصل الفريق السكندري سعيه لتحسين موقعه في الجولات المقبلة



