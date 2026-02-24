رجل مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

كشفت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن هوية أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم على سموحة بهدف دون رد، أحرزه مروان عثمان، ليحصد المارد الأحمر 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 36 نقطة، متصدرًا جدول ترتيب المسابقة بشكل مؤقت.

واختارت رابطة الأندية لاعب وسط الأهلي “مروان عطية” رجلًا للمباراة؛ بعد المستوى المميز الذي قدمه طوال اللقاء، ودوره المؤثر في ضبط إيقاع اللعب ومساندة الفريق دفاعيًا وهجوميًا.

ومن المنتظر أن يواصل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة “زد إف سي”، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري، يوم السبت الموافق 28 فبراير الجاري.