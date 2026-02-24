قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري

ترتيب الدوري المصري
حمزة شعيب

انتهت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح الأهلي في حسم المواجهة بهدف وحيد، ليحصد 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 36 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، وانتظار نتائج منافسيه على القمة الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وعلى صعيد سباق الهدافين، يتصدر الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الزمالك، قائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، يليه محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، وناصر ماهر لاعب بيراميدز، وصلاح محسن لاعب المصري، برصيد 6 أهداف لكل منهم.

ترتيب هدافي الدوري المصري 

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن كالتالي:

  • عدي الدباغ – الزمالك – 7 أهداف
  • محمود حسن تريزيجيه – الأهلي – 6 أهداف
  • ناصر ماهر – بيراميدز – 6 أهداف
  • صلاح محسن – المصري – 6 أهداف
  • صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا – 6 أهداف
  • عمر الساعي – المصري – 5 أهداف
  • عبد الرحيم دغموم – المصري – 4 أهداف
  • أحمد فاروق – وادي دجلة – 4 أهداف
  • علي سليمان – كهرباء الإسماعيلية – 4 أهداف
  • أحمد ياسر ريان – البنك الأهلي – 4 أهداف
  • فرانك بولي – وادي دجلة – 4 أهداف
  • فخري لاكاي – سيراميكا كليوباترا – 4 أهداف
  • مصطفى زيكو – بيراميدز – 4 أهداف
  • أسامة فيصل – البنك الأهلي – 4 أهداف
  • شكري نجيب – المقاولون العرب – 4 أهداف
  • أحمد سيد زيزو – الأهلي – 4 أهداف

وبهذا الفوز، يشتعل سباق القمة والهدافين معًا في بطولة الدوري المصري، في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة والمنافسة القوية على لقب الموسم الجاري.

الدوري المصري الأهلي سموحة

