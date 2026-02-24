ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري

انتهت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح الأهلي في حسم المواجهة بهدف وحيد، ليحصد 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 36 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، وانتظار نتائج منافسيه على القمة الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وعلى صعيد سباق الهدافين، يتصدر الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الزمالك، قائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، يليه محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، وناصر ماهر لاعب بيراميدز، وصلاح محسن لاعب المصري، برصيد 6 أهداف لكل منهم.

ترتيب هدافي الدوري المصري

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن كالتالي:

عدي الدباغ – الزمالك – 7 أهداف

محمود حسن تريزيجيه – الأهلي – 6 أهداف

ناصر ماهر – بيراميدز – 6 أهداف

صلاح محسن – المصري – 6 أهداف

صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا – 6 أهداف

عمر الساعي – المصري – 5 أهداف

عبد الرحيم دغموم – المصري – 4 أهداف

أحمد فاروق – وادي دجلة – 4 أهداف

علي سليمان – كهرباء الإسماعيلية – 4 أهداف

أحمد ياسر ريان – البنك الأهلي – 4 أهداف

فرانك بولي – وادي دجلة – 4 أهداف

فخري لاكاي – سيراميكا كليوباترا – 4 أهداف

مصطفى زيكو – بيراميدز – 4 أهداف

أسامة فيصل – البنك الأهلي – 4 أهداف

شكري نجيب – المقاولون العرب – 4 أهداف

أحمد سيد زيزو – الأهلي – 4 أهداف

وبهذا الفوز، يشتعل سباق القمة والهدافين معًا في بطولة الدوري المصري، في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة والمنافسة القوية على لقب الموسم الجاري.