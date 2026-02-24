قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، مقارنة بأسعار الأمس، مع اختلاف طفيف بين أعيرة الذهب المختلفة وسعر الجنيه الذهب. فيما يلي تفاصيل الأسعار:

سعر جرام الذهب اليوم 

عيار 24: سعر البيع 7,986.56 جنيه، سعر الشراء 8,226.16 جنيه

عيار 22: سعر البيع 7,321.02 جنيه، سعر الشراء 7,540.65 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21: سعر البيع 6,988.24 جنيه، سعر الشراء 7,197.89 جنيه

عيار 18: سعر البيع 5,989.92 جنيه، سعر الشراء 6,169.62 جنيه

عيار 14: سعر البيع 4,658.83 جنيه، سعر الشراء 4,798.59 جنيه

عيار 12: سعر البيع 3,993.28 جنيه، سعر الشراء 4,113.08 جنيه

عيار 10: سعر البيع 3,327.73 جنيه، سعر الشراء 3,427.57 جنيه

عيار 9: سعر البيع 2,994.96 جنيه، سعر الشراء 3,084.81 جنيه

عيار 8: سعر البيع 2,662.19 جنيه، سعر الشراء 2,742.05 جنيه

عيار 6: سعر البيع 1,996.64 جنيه، سعر الشراء 2,056.54 جنيه

أسعار الجنيه الذهب اليوم

الجنيه ذهب 24 قيراط: 63,892.50 جنيه للبيع، 65,809.28 جنيه للشراء

الجنيه ذهب 21 قيراط: 55,905.94 جنيه للبيع، 57,583.12 جنيه للشراء

أسعار السبائك والعملات الذهبية

الذهب يسجل قمة تاريخية فوق 5200 دولار للأوقية لارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار

سبيكة ذهب عيار 24: 7,986.56 جنيه للبيع، 8,226.16 جنيه للشراء

سبيكة ذهب عيار 21: 6,988.24 جنيه للبيع، 7,197.89 جنيه للشراء

الأونصة الذهبية: 248,410.06 جنيه للبيع، 255,862.36 جنيه للشراء

كيلو الذهب: 7,986,562.79 جنيه للبيع، 8,226,159.67 جنيه للشراء.

اوبل كورسا 2003
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
انفجار إطار السيارة
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
