أحمد موسى: غدًا إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "نورانيات قرآنية" على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى إن الإعلان عن الفائزين في مسابقة برنامج "نورانيات قرآنية"، سيكون غدا الثلاثاء حيث سيتم الإعلان عن أسماء 10 فائزين ورحلة عمرة.

وقال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة البرنامج الديني الرائع "نورانيات قرآنية"، وهو من فكر أيضًا في إطلاق مسابقة دينية كبيرة، يفوز فيها 60 شخصًا خلال شهر رمضان".

وأوضح: كل 5 أيام سيفوز معنا 10 أشخاص، كل يوم فيه سؤال، وفائزان اثنان، وأتشرف غدًا بإعلان أسماء الفائزين على الهواء

وتابع: هذه فرصة كبيرة جدًا للمتابعة والمشاركة، والإعلان والسحب ليس فيهما عنصر بشري، وأنا غدًا سأبدأ البرنامج بالسحب، وسيتم هذا الأمر إلكترونيًا.

واختتم: يوم السبت نتشرف بالفائزين على الهواء، وهذه أكبر وأضخم جائزة، والبرنامج سيكون الساعة 4 عصرًا، وغدًا سيتم الإعلان على الهواء، ونريد أن يشارك الناس حتى يكرم الله الجميع، والجائزة قيمة عمرة.