قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر شوقي يتحدث عن اعتزال عماد متعب.. ومن السبب الأول في رحيل أكرم توفيق

نادر شوقي
نادر شوقي
رباب الهواري

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، تفاصيل وعده السابق لـ عماد متعب بإقامة مهرجان اعتزال يليق بمسيرته الكبيرة، مؤكدًا أنه لم يتخلَّ عن الفكرة كما أشيع. وأوضح شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، أن التحضيرات كانت تسير نحو تنظيم مهرجان عالمي يليق باسم نجم الأهلي السابق، إلا أن جائحة كورونا إلى جانب بعض الظروف الأخرى حالت دون تنفيذ المشروع في التوقيت المناسب.

وشدد على أن متعب يُقدر حجم التحديات التي واجهت الأمر، ولم يُبدِ أي غضب أو استياء، بل يتفهم أن الظروف الخارجة عن الإرادة كانت السبب الرئيسي في تأجيل الفكرة.

حقيقة رحيل أكرم توفيق إلى الشمال القطري

وتطرق شوقي إلى ملف انتقال أكرم توفيق إلى نادي الشمال القطري، نافيًا أن يكون السبب الرئيسي وراء رحيله عن الأهلي. وأكد أنه كان يتمنى استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن أكرم كان مستعدًا لتجديد عقده في أكثر من مناسبة.

وأضاف أن التوقيت الأمثل للتجديد كان قبل نهاية العقد بعامين، لكن المفاوضات تأجلت حتى اللحظات الأخيرة، ما صعّب من مهمة الإبقاء على اللاعب. وأوضح أن الإدارة لم تعقد جلسات حاسمة مع أكرم في الأوقات المناسبة، رغم جاهزيته للتوقيع أكثر من مرة.

دروس مستفادة من أزمة أحمد رفعت
 

وعن كيفية تدارك أخطاء سابقة مثل أزمة أحمد رفعت، أكد شوقي أن الحل يكمن في احترام اللوائح والقوانين، مشددًا على أن الالتزام المؤسسي يمنع تكرار مثل تلك الأزمات. وأشار إلى أن الاعتقاد بمعرفة كل شيء قد يقود إلى مشكلات أكبر.
 

مستحقات رفعت بعد وفاته

وفيما يتعلق بحقوق أحمد رفعت، أوضح شوقي أن النادي حصل على مستحقاته كاملة، وأنه شخصيًا لم يتقاضَ أي أموال من نادي مودرن، بل حصل فقط على مستحقاته من اللاعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه تقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب أزمة مستحقات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم حل المشكلة وحصل رفعت على كامل حقوقه قبل وفاته


 

نادر شوقي الاهلي اكرم توفيق عماد متعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: «لا عقل في الدين» عبارة جاءت في سياقات دينية غير إسلامية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون توقيتات الأمة قائمة على العلامات الشرعية

بالصور

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد