نادر شوقي يتحدث عن اعتزال عماد متعب.. ومن السبب الأول في رحيل أكرم توفيق

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، تفاصيل وعده السابق لـ عماد متعب بإقامة مهرجان اعتزال يليق بمسيرته الكبيرة، مؤكدًا أنه لم يتخلَّ عن الفكرة كما أشيع. وأوضح شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، أن التحضيرات كانت تسير نحو تنظيم مهرجان عالمي يليق باسم نجم الأهلي السابق، إلا أن جائحة كورونا إلى جانب بعض الظروف الأخرى حالت دون تنفيذ المشروع في التوقيت المناسب.

وشدد على أن متعب يُقدر حجم التحديات التي واجهت الأمر، ولم يُبدِ أي غضب أو استياء، بل يتفهم أن الظروف الخارجة عن الإرادة كانت السبب الرئيسي في تأجيل الفكرة.

حقيقة رحيل أكرم توفيق إلى الشمال القطري

وتطرق شوقي إلى ملف انتقال أكرم توفيق إلى نادي الشمال القطري، نافيًا أن يكون السبب الرئيسي وراء رحيله عن الأهلي. وأكد أنه كان يتمنى استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن أكرم كان مستعدًا لتجديد عقده في أكثر من مناسبة.

وأضاف أن التوقيت الأمثل للتجديد كان قبل نهاية العقد بعامين، لكن المفاوضات تأجلت حتى اللحظات الأخيرة، ما صعّب من مهمة الإبقاء على اللاعب. وأوضح أن الإدارة لم تعقد جلسات حاسمة مع أكرم في الأوقات المناسبة، رغم جاهزيته للتوقيع أكثر من مرة.

دروس مستفادة من أزمة أحمد رفعت



وعن كيفية تدارك أخطاء سابقة مثل أزمة أحمد رفعت، أكد شوقي أن الحل يكمن في احترام اللوائح والقوانين، مشددًا على أن الالتزام المؤسسي يمنع تكرار مثل تلك الأزمات. وأشار إلى أن الاعتقاد بمعرفة كل شيء قد يقود إلى مشكلات أكبر.



مستحقات رفعت بعد وفاته

وفيما يتعلق بحقوق أحمد رفعت، أوضح شوقي أن النادي حصل على مستحقاته كاملة، وأنه شخصيًا لم يتقاضَ أي أموال من نادي مودرن، بل حصل فقط على مستحقاته من اللاعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه تقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب أزمة مستحقات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم حل المشكلة وحصل رفعت على كامل حقوقه قبل وفاته



