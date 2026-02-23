قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
اقتصاد

أسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبايل

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل
اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين من أصحاب بطاقات التموين بالتعرف على خطوات تفعيل البطاقة التموينية بالموبيل دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

شروط تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الشروط لتفعيل البطاقة إلكترونيا، وهي أن يكون مقدم الطلب هو مالك البطاقة التموينية رب الأسرة، وأن تكون البطاقة قد تم تسليمها بالفعل لصاحبها.

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

وتتم عملية التفعيل من خلال عدة خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمات التموين، والضغط على تفعيل بطاقة التموين، يلي ذلك الموافقة على الشروط والأحكام، ثم إدخال البيانات المطلوبة واستكمال الطلب إلكترونيا.

صرف منحة الدعم الإضافي

تأتي خدمة التفعيل بالتزامن مع استمرار صرف منحة تموينية إضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة شهرين، بإجمالي 800 جنيه للبطاقات المستحقة، وذلك ضمن حزمة الدعم الموجهة للأسر الأولى بالرعاية.

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

يتم التأكد من الاستحقاق عبر رسالة نصية قصيرة SMS تصل إلى صاحب البطاقة، وتظهر كذلك مع بون صرف الخبز، ثم يتوجه المواطن إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الإخطار، ليتم صرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المخصصة للدعم الإضافي.

أماكن صرف المنحة

يتم صرف الدعم من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، وكاري أون، وبدالي التموين.

وتتيح وزارة التموين صرف سلع أساسية مثل السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة وفقا لاحتياجات كل أسرة، مع التأكيد على أن الاستفادة من الدعم الإضافي تقتصر على البطاقات التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق.

السلع المتاحة ضمن منحة الدعم الإضافي

أتاحت الوزارة مجموعة من السلع الأساسية ضمن الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه للأسر المستفيدة، وجاءت الأسعار كالتالي:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيه للكيلو.
3 كيلو أرز بسعر 24 جنيه للكيلو.
3 عبوات زيت زنة 700 مللي بسعر 48 جنيه للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيه للعبوة.
6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

وأكدت الوزارة أن لصاحب البطاقة حرية اختيار السلع والكميات وفق احتياجات أسرته دون التقيد بأصناف محددة، بما يمنحه مرونة كاملة في الاستفادة من قيمة الدعم.

وزارة التموين

قيمة المنحة ومدة الصرف

تبلغ قيمة الدعم 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة، ويتم صرفها خلال شهري مارس وأبريل، بإجمالي 800 جنيه طوال فترة تنفيذ المنحة.

