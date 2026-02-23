غرفة عمليات بتموين الأقصر لمتابعة توافر السلع وصرف منحة رمضان

أوضح المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية بدأت فعليًا اعتبارًا من 17 فبراير 2026 في صرف منحة الـ400 جنيه للأسر المستحقة، على أن تُصرف على دفعتين خلال شهري مارس وأبريل بواقع 200 جنيه شهريًا، وذلك للفئات المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي، وأصحاب المعاشات المنخفضة، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

ياتى ذلك فى ضوء جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر طوال شهر رمضان المبارك ، والتي تتضمن صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تكثيف الجهود لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن آلية الصرف تتم من خلال إرسال رسالة نصية (SMS) للمستحقين، على أن تُصرف قيمة الدعم في صورة سلع تموينية من خلال بدالي التموين، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في صورة سلع أساسية.

وفيما يتعلق بتوفير السلع، أكد الصافي أن المديرية وضعت خطة متكاملة لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تجهيز 157 منفذًا تموينيًا، وافتتاح 12 معرضًا رئيسيًا ضمن معارض أهلاً رمضان على مستوى المحافظة، لتوفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة بأسعار مخفضة وتنافسية، تخفيفًا للأعباء عن المواطنين.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية بالمراكز، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والمنافذ التموينية، ورصد أي معوقات، مع تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

كما كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة، والالتزام بالأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار الحرص على حماية المستهلك وضبط منظومة التداول خلال شهر رمضان المبارك.