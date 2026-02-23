قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تترأس مجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا

رئيس جامعة الأقصر تترأس مجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا
رئيس جامعة الأقصر تترأس مجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا
شمس يونس

ترأست الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، أعقبه اجتماع مجلس الدراسات العليا، وذلك بحضور أعضاء المجلسين، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي مستهل اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، اطلع المجلس على التقرير الشهري للأنشطة الطلابية خلال الفترة من 16 يناير وحتى 15 فبراير 2025، والذي تضمن عرضاً لأبرز الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها بالكليات المختلفة، في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم.

كما ناقش المجلس مقترح احتساب درجات أعمال السنة لجميع طلاب الفرقة الأولى بكلية الألسن، على أن يتم ذلك دون التأثير على مجموع الدرجات أو المجموع الكلي على مستوى الفرقة، بما يحقق العدالة ويضمن مصلحة الطلاب.

وعلى صعيد آخر، عقد مجلس الدراسات العليا اجتماعه، لمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية المهمة حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمنح درجة الماجستير في تخصص الآثار المصرية بكلية الآثار، في إطار دعم البحث العلمي والارتقاء بالدراسات الأثرية.

وفي سياق تطوير العملية البحثية، وافق المجلس على تحديد عدد السيمينار العلمي للأقسام العلمية خلال العام الأكاديمي، بحيث يعقد أربعة سيمينارات سنوياً، بواقع اثنين خلال الفصل الدراسي الأول (في شهري أكتوبر وديسمبر)، واثنين خلال الفصل الدراسي الثاني (في شهري مارس ويونيو)، وذلك لتعزيز تبادل الخبرات العلمية وتنشيط الحركة البحثية داخل الأقسام.

واختتمت أعمال المجلس بالموافقة على إنشاء مجلة علمية جديدة بكلية الفنون الجميلة بهدف نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية والتطبيقية، بما يسهم في دعم التصنيف الأكاديمي للجامعة وتعزيز مكانتها البحثية محلياً ودولياً.

الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد