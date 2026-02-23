رئيس جامعة الأقصر تترأس مجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا

ترأست الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، أعقبه اجتماع مجلس الدراسات العليا، وذلك بحضور أعضاء المجلسين، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي مستهل اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، اطلع المجلس على التقرير الشهري للأنشطة الطلابية خلال الفترة من 16 يناير وحتى 15 فبراير 2025، والذي تضمن عرضاً لأبرز الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها بالكليات المختلفة، في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم.

كما ناقش المجلس مقترح احتساب درجات أعمال السنة لجميع طلاب الفرقة الأولى بكلية الألسن، على أن يتم ذلك دون التأثير على مجموع الدرجات أو المجموع الكلي على مستوى الفرقة، بما يحقق العدالة ويضمن مصلحة الطلاب.

وعلى صعيد آخر، عقد مجلس الدراسات العليا اجتماعه، لمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية المهمة حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمنح درجة الماجستير في تخصص الآثار المصرية بكلية الآثار، في إطار دعم البحث العلمي والارتقاء بالدراسات الأثرية.

وفي سياق تطوير العملية البحثية، وافق المجلس على تحديد عدد السيمينار العلمي للأقسام العلمية خلال العام الأكاديمي، بحيث يعقد أربعة سيمينارات سنوياً، بواقع اثنين خلال الفصل الدراسي الأول (في شهري أكتوبر وديسمبر)، واثنين خلال الفصل الدراسي الثاني (في شهري مارس ويونيو)، وذلك لتعزيز تبادل الخبرات العلمية وتنشيط الحركة البحثية داخل الأقسام.

واختتمت أعمال المجلس بالموافقة على إنشاء مجلة علمية جديدة بكلية الفنون الجميلة بهدف نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية والتطبيقية، بما يسهم في دعم التصنيف الأكاديمي للجامعة وتعزيز مكانتها البحثية محلياً ودولياً.