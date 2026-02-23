قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مديرية العمل بالأقصر وبنك مصر ينفذان تدريبًا متخصصًا في التثقيف المالي وبناء القدرات

شمس يونس

نفذت مديرية العمل بالأقصر، برنامج تدريبي متخصص في مجال التثقيف المالي وبناء القدرات بالتعاون مع بنك مصر ضمن مبادرة رواد النيل.

وأشار محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر ، أن التدريب يهدف إلى دعم وتأهيل قدرات العاملين بمديرية العمل لتوجيه الشباب الراغبين بالالتحاق  بسوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، حيث يتضمن عددًا من الموضوعات الحيوية، من بينها:
إعداد سيرة ذاتية احترافية (CV)، وإنشاء حساب احترافي على منصة LinkedIn، والتثقيف المالي والتعريف بمنتجات البنوك، و ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الجديدة، و الاستدامة والمشروعات الخضراء.

جاء ذلك بمشاركة عدد من أخصائيين تطوير الأعمال وهم هدير موسى، وآلاء محمود، ومحمد كمال، وأقيم التدريب بمقر بنك مصر فرع اتون الأقصر، وفي ختام البرنامج التدريبي ، حصل المتدربون علي شهادة معتمدة من المعهد المصرفي، حيث اجتاز التدريب بنجاح عدد ١٥ من العاملين والعاملات بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن القيادة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بثقل مهارات العاملين مقدمي الخدمة والمكاتب التى يتردد عليها باحثي العمل،  وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وفي سياق متصل، وتحت إشراف وكيل وزارة العمل بالأقصر، شهد مركز التدريب المهني التابع للمديرية، انعقاد الاختبارات العملية والنظرية للشباب الحرفي المتقدم للعمل بمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك للعمل بإحدى الشركات المنفذة بالمشروع.

وشملت الاختبارات عددًا من المهن، من بينها حداد مسلح، ونجار مسلح، وفورمجى، وفني تركيب هياكل معدنية، ولحام أرجون، ولحام كهرباء، حيث حضرت لجنة متخصصة من الشركة لإجراء التقييمات النظرية والعملية، للتأكد من مستوى الكفاءة الفنية والالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، واختبار دقة استخدام الأدوات وسرعة الأداء والإلمام بأسس العمل الآمن.

ومن المقرر استمرار الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الجاري، وذلك في إطار خطة المديرية لربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب برواتب مجزية ومزايا مناسبة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الاقصر محافظة الاقصر اخبار الاقصر

