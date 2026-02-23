بريطانيا تحذر مواطنيها من أعمال العنف في المكسيك

حثت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين مواطني البلاد في المكسيك على توخي الحيطة والحذر من أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب مقتل زعيم إحدى أقوى عصابات المخدرات في المكسيك بعملية عسكرية.

وطالبت الخارجية المواطنين بمتابعة الإعلام المحلي والالتزام بتوجيهات السلطات المحلية والبقاء داخل المنازل وتجنب التنقل غير الضروري في المناطق الخطرة، محذرة من أن الطرق إلى المطارات قد تكون مغلقة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ويأتي التحذير بعد اندلاع اضطرابات كبرى جراء مقتل نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينشو"، في عملية عسكرية أمس الأحد، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف انتقامية واسعة النطاق.

ووجهت إلى إل مينشو تهمة تهريب كميات كبيرة من مخدرات الكوكايين والفنتانيل والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد أحد أشهر قادة العصابات وأحد أكثر تجار المخدرات المطلوبين في العالم، وكانت السلطات الأمريكية قد رصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض