ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره سموحة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.
وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسموحة كالتالي:
1- سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة وخاض 16 مباراة
2ـ الزمالك: 34 نقطة وخاض 16 مباراة
2- بيراميدز: 34 نقطة وخاض 14 مباراة
4- الأهلي: 33 نقطة وخاض 16 مباراة
5ـ وادي دجلة: 27 نقطة وخاض 18 مباراة
6- المصري: 26 نقطة وخاض 16 مباراة
7- سموحة: 25 نقطة وخاض 17 مباراة
8- زد: 25 نقطة وخاض 17 مباراة
9- البنك الأهلي: 22 نقطة وخاض 16 مباراة
10- مودرن سبورت: 22 نقطة وخاض 16 مباراة
11- إنبي: 21 نقطة وخاض 16 مباراة
12- بتروجت: 21 نقطة وخاض17 مباراة
13- الجونة: 20 نقطة وخاض 16 مباراة
14- غزل المحلة: 18 نقطة وخاض 17 مباراة
15- الاتحاد السكندري: 17 نقطة وخاض 17 مباراة
16- حرس الحدود: 14 نقطة وخاض 16 مباراة
17- المقاولون العرب: 17 نقطة وخاض 18 مباراة
18- فاركو: 14 نقطة وخاض 17 مباراة
19- طلائع الجيش: 12 نقطة وخاض 16 مباراة
20- كهرباء الإسماعيلية: 12 نقطة وخاض 17 مباراة
21- الإسماعيلي: 10 نقاط وخاض 17 مباراة.