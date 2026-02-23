أسعار مازدا 3 موديل 2026 في السعودية

أعلنت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا 3 موديل 2026 ، وتنتمي مازدا 3 لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا كورولا، وهوندا سيفيك، ونيسان سنترا .

مواصفات مازدا 3 موديل 2026

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط تصنع انعكاسات ضوئية مبهرة، وبها جناح خلفي رياضي يجذب عشاق المغامرة، وتم استخدام مواد ناعمة وجلود فاخرة تنافس السيارات الأوروبية، وبها شاشة مركزية مقاس 10.3 بوصة، ونظام الصوت Bose المحيط .

محرك مازدا 3 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 186 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 202 كم/ساعة .

ويوجد بـ سيارة مازدا 3 موديل 2026 محرك اخر تيربو، ينتج قوة 250 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك

سعر مازدا 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 82 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 125 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

تأسست مازدا عام 1920 في هيروشيما باليابان على يد جوجيرو ماتسودا، وتحولت من مصنع للفلين (تويو كورك كوجيو) إلى رائدة في صناعة السيارات، حيث أنتجت أول شاحنة بثلاث عجلات عام 1931 ثم أول سيارة ركاب (R360) عام 1960.

واشتهرت مازدا عالمياً بتبنيها للمحرك الدوار (Rotary) في الستينيات، وتصميم سيارات رياضية أيقونية مثل RX-7 وMX-5 مياتا، وتركز حالياً على تكنولوجيا SKYACTIV وتصاميم KODO.

وجدير بالذكر ان مازدا تميزت عبر تاريخها بالتمسك بهويتها اليابانية والتركيز على متعة القيادة والتصميم الانسيابي، مما جعلها واحدة من أبرز مصنعي السيارات عالمياً.