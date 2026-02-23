قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مازدا 3 موديل 2026 في السعودية

مازدا 3 موديل 2026
مازدا 3 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا 3 موديل 2026 ، وتنتمي مازدا 3 لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا كورولا، وهوندا سيفيك، ونيسان سنترا .

مازدا 3 موديل 2026

مواصفات مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط تصنع انعكاسات ضوئية مبهرة، وبها جناح خلفي رياضي يجذب عشاق المغامرة، وتم استخدام مواد ناعمة وجلود فاخرة تنافس السيارات الأوروبية، وبها شاشة مركزية مقاس 10.3 بوصة، ونظام الصوت Bose المحيط .

محرك مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 186 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 202 كم/ساعة .

مازدا 3 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة مازدا 3 موديل 2026 محرك اخر تيربو، ينتج قوة 250 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك

سعر مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 82 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 125 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

تأسست مازدا عام 1920 في هيروشيما باليابان على يد جوجيرو ماتسودا، وتحولت من مصنع للفلين (تويو كورك كوجيو) إلى رائدة في صناعة السيارات، حيث أنتجت أول شاحنة بثلاث عجلات عام 1931 ثم أول سيارة ركاب (R360) عام 1960.

مازدا 3 موديل 2026

واشتهرت مازدا عالمياً بتبنيها للمحرك الدوار (Rotary) في الستينيات، وتصميم سيارات رياضية أيقونية مثل RX-7 وMX-5 مياتا، وتركز حالياً على تكنولوجيا SKYACTIV وتصاميم KODO.

مازدا 3 موديل 2026

وجدير بالذكر ان مازدا تميزت عبر تاريخها بالتمسك بهويتها اليابانية والتركيز على متعة القيادة والتصميم الانسيابي، مما جعلها واحدة من أبرز مصنعي السيارات عالمياً.

مازدا 3 موديل 2026 تويوتا كورولا هوندا سيفيك نيسان سنترا السيارات الهاتشباك مواصفات مازدا 3 موديل 2026 سعر مازدا 3 موديل 2026 تاريخ شركة مازدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء

بقدرات 1.1 جيجاوات.. تقرير دولي يضع مصر في صدارة محركات نمو الطاقة المتجددة قاريا

فعاليات الرياضة الروحية

البابا لاون يشارك في الرياضة الروحية مع الكوريا الرومانية: الصوم مسيرة جهاد روحي يولد السلام الحقيقي

كشف أثري شيخ العرب همام

خبير آثار يرصد معالم قلعة شيخ العرب همام بقنا

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد