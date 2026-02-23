من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن طقوسها خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أنها تحرص على الطهي بنفسها.

وقالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:

«مفيش ست مش بتكون موجودة في المطبخ من الساعة 3 مساءً حتى موعد الإفطار».

وتابعت رانيا محمود ياسين:

«أسرتي تفضل أن يكون الأكل طازجًا يوميًا، ولا بد أن أطبخه بنفسي، حتى إن زوجي محمد رمضان أصبح يحب أن يطهو الطعام بنفسه منذ فترة انتشار فيروس كورونا، لكنه في رمضان لا يفعل ذلك مطلقًا».

وأضافت رانيا محمود ياسين:

«لا بد أن يكون هناك تنوع في نوع الطعام خلال شهر رمضان الكريم، ورغم أن لكل فرد طلبًا في نوعية الطعام، فإنني أحاول توحيد تلك الطلبات»