قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الكتب السماوية مختلفة أم متفقة في العقيدة؟ أحمد عصام فرحات يجيب

سؤال الطفلة منى
سؤال الطفلة منى
محمد شحتة

وجهت الطفلة منى، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل الكتب السماوية مختلفة في الجوهر أم متفقة في العقيدة؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد" ردا على هذا السؤال، بأن الكتب السماوية مختلفة ومتفقة في أمور، فهي مختلفة في أن الكتب نزلت على أنبياء ورسل مختلفين فسيدنا موسى أنزل عليه كتاب وسيدنا دواد نزل عليه كتاب وسيدنا محمد نزل عليه القرآن.

وأضاف أن الأمر الثاني فهو أن الكتب السماوية مختلفة في تفاصيل العبادات، فأمة من الأمم فرض الله عليها الصيام ولكن طريقة الصيام في هذه الأمة تختلف عن طريقة الصيام عند أمة محمد.

وأوضح أن الكتب السماوية تختلف في أن الكتب تأتي لأقوام خاصة أما القرآن فأتى إلى الناس عامة، فيقول الله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).

أما أوجه الاتفاق بين الكتب السماوية فهو أن أي رسول يأتي يقول لأقوامه آمنوا بالكتب كلها وكل هذه الكتب تدعو للإيمان بالله وحده وكل هذه الكتب تدعو لمكارم الأخلاق وكل هذه الكتب.

الكتب السماوية العقيدة أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب اقرأ وربك الأكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

ايتن عامر

ألف ليلة وليلة| موقف محرج لـ آيتن عامر خلال مقلب فيفي عبده

ايتن عامر

ألف ليلة وليلة| فيفي عبده لـ أيتن عامر: هو ويندوز

الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـجامعة الأزهر

مجدي عبدالغفار: ميثاق بني إسرائيل نموذج لنقض العهود وتحريف الكلم

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد