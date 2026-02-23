هل الكتب السماوية مختلفة أم متفقة في العقيدة؟ أحمد عصام فرحات يجيب

وجهت الطفلة منى، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل الكتب السماوية مختلفة في الجوهر أم متفقة في العقيدة؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد" ردا على هذا السؤال، بأن الكتب السماوية مختلفة ومتفقة في أمور، فهي مختلفة في أن الكتب نزلت على أنبياء ورسل مختلفين فسيدنا موسى أنزل عليه كتاب وسيدنا دواد نزل عليه كتاب وسيدنا محمد نزل عليه القرآن.

وأضاف أن الأمر الثاني فهو أن الكتب السماوية مختلفة في تفاصيل العبادات، فأمة من الأمم فرض الله عليها الصيام ولكن طريقة الصيام في هذه الأمة تختلف عن طريقة الصيام عند أمة محمد.

وأوضح أن الكتب السماوية تختلف في أن الكتب تأتي لأقوام خاصة أما القرآن فأتى إلى الناس عامة، فيقول الله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).

أما أوجه الاتفاق بين الكتب السماوية فهو أن أي رسول يأتي يقول لأقوامه آمنوا بالكتب كلها وكل هذه الكتب تدعو للإيمان بالله وحده وكل هذه الكتب تدعو لمكارم الأخلاق وكل هذه الكتب.