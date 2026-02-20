لماذا خلقنا الله؟.. إمام مسجد السيدة زينب يجيب على سؤال طفلة

وجهت الطفلة هبة، أصعب سؤال للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، قالت في سؤالها: ليه ربنا خلقنا؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في إجابته على السؤال خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم"، إن الله تعالى خلقنا من أجل ثلاثة غايات أو أهداف مختلفة.

وتابع أحمد عصام فرحات: الهدف الأول هو عبادته تعالى لقوله تعالى "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" كما خلقنا الله تعالى من أجل عمارة الأرض ومساعدة بعضنا البعض فالله يقول "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها".

وأشار إلى أن الهدف من خلق الله لنا هو تزكية النفس لقوله تعالى "قد أفلح من زكاها" فعلى المسلم أن يستغل نعم الله عليه في الأمور المفيدة.