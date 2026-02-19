أحمد عصام فرحات يرد على سؤال إزاي نعرف ربنا والخليقة؟

أكد الشيخ أحمد عصام فرحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن الإنسان لا يمكن أن يكون خلق نفسه أو جاء من العدم دون سبب، مشيرًا إلى أن العقل يفرض احتمالًا واحدًا فقط، وهو أن الإنسان مخلوق من قِبل خالق، لافتا إلى أن هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى، الذي تتجلى فيه الصفات العظيمة مثل القدرة، السمع، البصر، والعلم، كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأوضح خلال برنامج اقرأ وربك الأكرم المذاع على قناة صدى البلد أن التعرف على الله يكون عبر 3 مصادر رئيسية: أولًا قراءة القرآن الكريم وفهم آياته التي توضح صفات الله وما يحبه سبحانه وتعالى، ثانيًا التأمل في الكون والنفس البشرية التي تحمل آيات عظيمة على قدرة الخالق، مثل انتظام الشمس والقمر والمقادير الدقيقة لكل شيء في الأرض، وثالثًا معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مثل الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، والتي ذكرها النبي محمد ﷺ مؤكداً أن من أحصاها دخل الجنة.

وأشار الشيخ فرحات إلى أن فهم هذه الأمور يعزز يقين الإنسان بأن رزقه ومصيره بيد الله، وأن الكون كله مرتب بمقادير دقيقة تدل على حكمة الخالق وقدرته المطلقة.



