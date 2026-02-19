قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد عصام فرحات يرد على سؤال إزاي نعرف ربنا والخليقة؟

الشيخ أحمد عصام فرحات
الشيخ أحمد عصام فرحات

أكد الشيخ أحمد عصام فرحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن الإنسان لا يمكن أن يكون خلق نفسه أو جاء من العدم دون سبب، مشيرًا إلى أن العقل يفرض احتمالًا واحدًا فقط، وهو أن الإنسان مخلوق من قِبل خالق، لافتا إلى أن هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى، الذي تتجلى فيه الصفات العظيمة مثل القدرة، السمع، البصر، والعلم، كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأوضح خلال برنامج اقرأ وربك الأكرم المذاع على قناة صدى البلد أن التعرف على الله يكون عبر 3 مصادر رئيسية: أولًا قراءة القرآن الكريم وفهم آياته التي توضح صفات الله وما يحبه سبحانه وتعالى، ثانيًا التأمل في الكون والنفس البشرية التي تحمل آيات عظيمة على قدرة الخالق، مثل انتظام الشمس والقمر والمقادير الدقيقة لكل شيء في الأرض، وثالثًا معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مثل الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، والتي ذكرها النبي محمد ﷺ مؤكداً أن من أحصاها دخل الجنة.

وأشار الشيخ فرحات إلى أن فهم هذه الأمور يعزز يقين الإنسان بأن رزقه ومصيره بيد الله، وأن الكون كله مرتب بمقادير دقيقة تدل على حكمة الخالق وقدرته المطلقة.


 

الشيخ فرحات الشيخ أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مشروع تحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية حول حادث محور 30 يونيو.. التنسيق مع محافظ بورسعيد لاستخراج تصاريح الدفن وصرف التعويضات

صورة أرشيفية

خلصت عليها بسبب 5 غوايش … حبس صاحبة محل دواجن 4 أيام لاتهامها بقتل سيدة بالغربية| القصة الكاملة

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد