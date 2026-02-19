قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران
ترامب: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها.. ودول أسهمت بنحو 7 مليارات دولار لدعم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في أول أيام شهر رمضان.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر

بواقع 7 آلاف وجبة.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات إفطار بيت الزكاة والصدقات الجماعي بالجامع الأزهر في أول أيام شهر رمضان
بواقع 7 آلاف وجبة.. وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات إفطار بيت الزكاة والصدقات الجماعي بالجامع الأزهر في أول أيام شهر رمضان
إيمان طلعت

تفقد فضيلة وكيل الأزهر الشريف تجهيزات مائدة الإفطار الجماعي الذي ينظمه بيت الزكاة والصدقات بالجامع الأزهر، في أول أيام شهر رمضان المبارك، للاطمئنان على انتظام أعمال الإعداد والتحضير للتوزيع، والتأكد من جاهزية فرق العمل لاستقبال الصائمين، بما يضمن تقديم الخدمة لضيوف الأزهر من الطلاب الوافدين على الوجه الذي يليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالته الدعوية والإنسانية.

وأكد وكيل الأزهر أن مائدة الإفطار تمثل أحد أبرز مظاهر التكافل التي يحرص الأزهر على إحيائها سنويًّا، مع الالتزام بتقديم الوجبات بأجود ما يكون، وتوفير سبل الراحة للطلاب الوافدين، بما يعكس روح الشهر الكريم وقيمه في التراحم والتآخي، وحتى يشعر هؤلاء الطلاب بالألفة بين أشقائهم من المصرين والوافدين من مختلف الدول، مؤكدًا أن خدمة الصائمين شرف عظيم ومسؤولية تستوجب الإخلاص والدقة.

ويأتي تنظيم المائدة بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، وبإشراف بيت الزكاة والصدقات المصري، حيث يتم تجهيز 7 آلاف وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، بواقع 5 آلاف وجبة ساخنة، و2000 وجبة جافة، إلى جانب 3 آلاف وجبة سحور، ضمن خطة متكاملة تؤكد البعد الاجتماعي للأزهر الشريف ورسالته.

ويأتي الإفطار الجماعي ضمن برنامج دعوي وعلمي شامل أعدَّه الجامع الأزهر لشهر رمضان، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بواقع 20 ركعة بالقراءات القرآنية المختلفة، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع 8 ركعات كل ليلة، إضافة إلى 137 درسًا ومحاضرة، و130 مقرأة قرآنية بواقع 5 مقارئ يوميًّا، في إطار رسالة متكاملة يضطلع بها الأزهر الشريف.

بيت الزكاة والصدقات وكيل الأزهر يتفقد تجهيزات إفطار بيت الزكاة والصدقات الجامع الأزهر أول أيام شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

الزمالك

الكونفدرالية والدوري .. مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

مورينيو

أزمة احتفال فينيسيوس تشعل الجدل.. ونصري يهاجم مورينيو بسبب تصريحات مثيرة

جوارديولا

أحمد ياسر: اللقب في يد جوارديولا.. و3 شهور نارية تحسم صراع الدوري الإنجليزي

بالصور

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد