10 جنيهات زيادة جديدة.. الذهب يرتفع مساء اليوم الخميس 19-2-2026

استمر صعود سعر الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 19-2-2026؛ داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مساء اليوم بقيمة جديدة بلغت 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية.

صعود مستمر

ومع أول تعاملات مساء اليوم ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 150 جنيها، ليصل مجمل زيادة المعدن الأصفر بقيمة 160 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 7610 جنيهات.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7668 جنيها للشراء و7611 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7029 جنيها للشراء و6977 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 7610 جنيهات للشراء و6660 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 5751 جنيها للشراء و5708 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53.68 ألف جنيه للبيع و53.28 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5 آلاف دولار للشراء و4999 دولارا للبيع.