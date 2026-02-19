قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
اقتصاد

10 جنيهات زيادة جديدة.. الذهب يرتفع مساء اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر صعود سعر الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 19-2-2026؛ داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مساء اليوم بقيمة جديدة بلغت 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

صعود مستمر

ومع أول تعاملات مساء اليوم ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 150 جنيها، ليصل مجمل زيادة المعدن الأصفر بقيمة 160 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 7610 جنيهات.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7668 جنيها للشراء و7611 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7029 جنيها للشراء و6977 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 7610 جنيهات للشراء و6660 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 5751 جنيها للشراء و5708 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53.68 ألف جنيه للبيع و53.28 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5 آلاف دولار للشراء  و4999 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

