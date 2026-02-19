من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات

أطلقت شركة بوسطة، المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية المدعومة بالتكنولوجيا في مصر، عن مشروع مشترك استراتيجي مع شركة سوبر چيت، إحدى أكبر شركات النقل بين المحافظات، لإنشاء شبكة شحن وطنية تتيح التوصيل في نفس اليوم بين المدن وتُحدث نقلة نوعية في قطاع الشحن داخل مصر.

أُقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة النقل المصرية بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنيمة الصناعية ووزير النقل والصناعة، والأستاذ محمد عزت - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة، واللواء المهندس حسن الليثي - الرئيس التنفيذي لشركة سوبر چيت.

تُعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح تسليم واستلام الشحنات بين المحافظات من خلال محطات سوبر چيت، بما يعزز سرعة عمليات النقل ويُسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع النقل، إلى جانب دعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية على مستوى الجمهورية.

6 ملايين شحنة سنويًا

ومن المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية للخدمة إلى ما يصل إلى 6 ملايين شحنة سنويًا عند اكتمال مراحل التشغيل والتوسع، بما يعكس حجم الإمكانات الكبيرة للشراكة وقدرتها على دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية بين المحافظات.

وبموجب الاتفاق، ستتولى بوسطة تصميم وإدارة وتشغيل منظومة الشحن بالكامل، بما يشمل الأنظمة التكنولوجية، وأتمتة العمليات، وإدارة الشحنات، وأنظمة التتبع، وتجربة العملاء. بينما توفر سوبر چيت شبكة النقل والدعم التشغيلي اللازم لضمان سرعة حركة الشحنات بين المدن.

يمثل هذا التعاون نموذجًا حديثًا للشحن بين المحافظات، حيث يستبدل الأساليب التقليدية البطيئة بمنظومة ذكية قائمة على التكنولوجيا وسرعة التنفيذ.

وقال المهندس محمد عزت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة ، إن الشراكة تمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة لبناء شبكة لوجستية أكثر سرعة وكفاءة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن التعاون مع سوبر چيت سيساعد في تقديم حلول نقل بين المحافظات بزمن أسرع وتكلفة تشغيلية أكثر كفاءة، بما يدعم الشركات والتجار والعملاء في مختلف أنحاء مصر.

ومن المقرر بدء تشغيل الخدمة تدريجيًا على عدد من الخطوط ذات الكثافة العالية، مع خطة للتوسع في مراحل لاحقة لتغطية المزيد من المدن والمحطات داخل مصر .