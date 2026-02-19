قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة.. حسن حفني يسدد ديون مي عمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة.

والتى من أبرزها، محاولة محمود الوكيل (ياسر جلال) استرجاع أمواله التى أعطاها لزوجاته السابقات ويقرر البحث عنهم وخداعهم ليسترد كل ما أعطاهم من أملاك وأموال، وذلك بعد أن أفلست شركته .

  • هالة (هدي الإتربي) تقرر أن تذهب لشيري (يمنى طولان) وتهددها بتسجيل صوتى يكشف اعترافها بالحب لمحمود الوكيل  (ياسر جلال) وتطلب منها أن تساعدها فى الرجوع له مجددا بعد أن طلقها، وإلا ستفضح سرها وتخبر زوجها. 

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

