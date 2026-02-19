مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة.

والتى من أبرزها، محاولة محمود الوكيل (ياسر جلال) استرجاع أمواله التى أعطاها لزوجاته السابقات ويقرر البحث عنهم وخداعهم ليسترد كل ما أعطاهم من أملاك وأموال، وذلك بعد أن أفلست شركته .

هالة (هدي الإتربي) تقرر أن تذهب لشيري (يمنى طولان) وتهددها بتسجيل صوتى يكشف اعترافها بالحب لمحمود الوكيل (ياسر جلال) وتطلب منها أن تساعدها فى الرجوع له مجددا بعد أن طلقها، وإلا ستفضح سرها وتخبر زوجها.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.