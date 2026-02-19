مسلسل صحاب الأرض الحلقة 2.. إياد نصار يحاول الخروج من غزة لرؤية أولاده

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة الثانية تصاعدا في الأحداث حيث يحاول ناصر أن يعبر الحدود إلي مصر ليستطيع رؤية أولاده بعد أن يعبرون من الضفة إلي الأردن إلي مصر ويبحث ناصر علي جواز السفر حتى الركام حتي يستطيع العبور.

بينما تكشف منة شلبي عن طفلها مالك الذى يرحل فى سن ست سنوات وذلك فى مشهد مؤثر وصعب.

قصة مسلسل صحاب الأرض

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.