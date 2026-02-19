مسلسل رأس الأفعى الحلقة 2 .. محمود عزت يعترف بقوة أجهزة الدولة ويطلب تجنيد عناصر للجماعة

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة الثانية تصاعدا فى الاحداث حيث راى محمود عزت ان مهما صمد شباب الجماعة الأرهابية على الأرض الا أن أجهزة الدولة الأقوى وهذا يساهم فى خسارة شباب من الجماعة بشكل كبير ولكن هذه ضريبة الحرب.

واقترح محمود عزت على أحد عناصر الجماعة توسيع عملية التجنيد من داخل الجماعة ومن تنظيمات أخرى وضم عناصر من نوع معين، وفى نفس الوقت يعلم محمود عزت بخبر القبض على عبد الرحمن أحد عناصر الجماعة الإرهابية والذى قام بالاعتراف على رأس الافعى الأ أنه تلاعب بأجهزة الأمن وعرضهم الى كمين من قبل الجماعة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.