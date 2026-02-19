عبد المنعم فؤاد: مصر دولة عظيمة.. و90 ألف طالب يتوافد على الأزهر الشريف من دول العالم

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بـ “جامعة الأزهر”، أن هناك محاولات لبعض الأطراف لتبرير شرب الخمر من خلال التلاعب باللغة العربية، محذرًا من أن هذه المحاولات تهدف إلى التأثير على عقول الشباب.



وقال عبد المنعم فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر، بوصفها موطن الأزهر الشريف الذي يدرس به نحو 90 ألف طالب، تظل دولة عظيمة، وأن أي محاولات لتشويه القيم الدينية والثقافية تعتبر تهديدًا مباشرًا للوعي المجتمعي.

وتابع أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بـ “جامعة الأزهر”، الإمام الشافعي من أهم رموز الإسلام، مؤكدا أن دوره معروف للجميع