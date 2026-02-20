أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أنها تجني أموالاً من عملها أكثر من زوجها محمد عبد المنصف، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لو عاد بها الزمن للوراء ستختار الزواج منه مرة أخرى بلا تردد.

وردت لقاء الخميسي خلال الجزء الثاني من حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، على سؤال افتراضي بطريقة طريفة: "لو استيقظتِ ووجدتِ نفسك رجلاً، ما هو أول شيء ستفعلينه؟"، قائلة بعفوية: "سأتزوج 10 ستات"، قبل أن تتدارك الموقف ضاحكة وتصحح العدد إلى 4 نساء فقط.

وتطرقت الفنانة لقاء الخميسي للحديث عن غيرة زوجها، واصفة إياه بـ"الرجل الغيور جداً"، مشيرة إلى أن هذه الغيرة تسببت في نقاشات حادة بينهما سابقاً لكن دون "صراخ".

كما كشفت لقاء الخميسي عن خطأ ارتكبته في حق زوجها وهو سفرها بمفردها، وهو ما يغضبه، وبسؤالها عن سفر زوجها للساحل بمفرده بينما هي في القاهرة، مازحت المذيعة بطريقة طريفة: "لن يسافر بمفرده مجدداً.. لا لا لا".

وعن حياتها الفنية، فضلت لقاء الخميسي أن تكون "ممثلة فقيرة" على أن تكون "بلوجر غنية"، مؤكدة أن مسلسل "راجل وست ستات" هو العمل الكوميدي الأنجح مقارنة بمسلسلات أخرى مثل "أشغال شقة"، كما نفت أن يكون الفنان أشرف عبد الباقي قد ظلم الفنان سامح حسين في العمل ذاته.