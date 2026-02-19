بداية من الصفر.. لقاء الخميسي تروي كواليس عودة عبد المنصف إلى المنزل بعد الأزمة

كشفت الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل اللحظات الأولى التي جمعتها بزوجها حارس مرمى الزمالك السابق محمد عبد المنصف عقب انتهاء أزمتهما الزوجية وعودته إلى المنزل، مؤكدة أن المشهد كان مليئًا بالمشاعر الصادقة.

أول رد فعل لزوجها

وأوضحت، خلال استضافتها في برنامج أسرار مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن أول ما فعله عبد المنصف فور دخوله المنزل هو أن أخذ نفسًا عميقًا، معبرًا عن اشتياقه لبيته وأبنائه ولها، ومؤكدًا شعوره بأن هذا المكان سيظل بيته الذي ينتمي إليه.

وأضافت أن عودته تزامنت مع بداية العام الجديد، معتبرة ذلك إشارة إلى صفحة جديدة في حياتهما، قائلة إنهما قررا أن تكون تلك المرحلة انطلاقة مختلفة بروح جديدة ورغبة حقيقية في الاستقرار.

إفساد العلاقات الزوجية

كما أعربت لقاء الخميسي عن دهشتها من تصرفات بعض السيدات اللاتي يتسببن في إفساد العلاقات الزوجية، مشيرة إلى أن الطرف الآخر في أزمتها كان يعرفها من قبل، والتقيا في مناسبة اجتماعية سابقة. وخلال الحديث، علّقت أميرة بدر مازحة بأن الحذر أصبح ضرورة في مثل هذه المواقف، في إشارة إلى ضرورة الانتباه في العلاقات الاجتماعية.