توك شو

لقاء الخميسي تنفجر غضبًا: لو سبت نفسي كنت هتصرفت بطريقة تانية

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
محمد البدوي

فتحت الفنانة لقاء الخميسي قلبها وكشفت عن أصعب اللحظات التي مرت بها خلال أزمتها الزوجية مع حارس المرمى محمد عبد المنصف، مؤكدة أنها واجهت صراعًا نفسيًا كبيرًا بعد معرفتها بوجود طرف آخر في حياته.

حجم الألم الذي عانت منه

وتحدثت الخميسي خلال لقائها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة النهار، بصراحة عن الغضب الذي شعرت به، موضحة أنه لو تركت نفسها للأفكار السلبية التي راودتها في بداية الأزمة، لكانت تصرفت بشكل مختلف تمامًا، في إشارة إلى حجم الألم الذي عانت منه.

رسالة حادة للطرف الآخر

ووجهت رسالة حادة للطرف الآخر، مؤكدة أن الزوجة التي ترى نفسها أساسية في حياة رجل لا يمكن أن تقبل بأن تكون سببًا في هدم بيت قائم، معتبرة أن الأزمة ليست بينها وبين تلك السيدة، بل أن المشكلة الحقيقية تكمن في سلوك الطرف الذي تدخل في حياتها الأسرية.

كما كشفت عن تفاصيل المواجهة بينها وبين زوجها السابق، موضحة أنه اعترف لها بحبه وقدم اعتذارًا صريحًا، وقال لها إنها أم أولاده وعِشرته التي لا يمكن إنكارها. وأضافت أنها كانت بحاجة إلى تفسير لما حدث، متسائلة عن الدافع وراء تصرفه، خاصة أنه أكد لها تمسكه بها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها ما زالت في مرحلة التعافي النفسي، موضحة أن الكلمات الطيبة قد تهدئ الألم، لكنها لا تمحو أثر الجرح بسهولة، وأن ما مرت به كان اختبارًا صعبًا يتطلب وقتًا لتجاوزه.

