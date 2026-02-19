سائق يعتدي على أجنبي بـ"سيلف ديفينس" بسبب أولوية المرور بأكتوبر

شهدت منطقة حدائق أكتوبر واقعة اعتداء، أسفرت عن إصابة مواطن أجنبي بكدمة في الوجه، إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين سائق سيارة أجرة بسبب خلاف على أولوية المرور.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من المجني عليه، 50 عامًا، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قِبل سائق تاكسي، أوضح أنه وجه له ضربة في الوجه، ثم رشّه ببخاخ يُستخدم للدفاع عن النفس “سيلف ديفينس”، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.



وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، أمكن تحديد هوية المتهم ومكان تواجده. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وتبيّن أنه يبلغ من العمر 20 عامًا، كما عُثر بحوزته على البخاخ المستخدم في الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.