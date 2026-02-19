Google تطلق موسيقى رمضان بالذكاء الاصطناعي عبر Lyria 3 وGemini

أعلنت Google عن إطلاق نموذج Lyria 3، أحدث نماذج توليد الموسيقى من Google DeepMind، والذي أصبح متاحًا عالميًا عبر منصة Google Gemini بعدة لغات من بينها اللغة العربية (نسخة تجريبية)، على أن يتوفر قريبًا على أجهزة الهواتف المحمولة.



ويتيح النموذج للمستخدمين إنشاء مقاطع موسيقية مبتكرة بمجرد كتابة وصف بسيط لما يرغبون في سماعه، مثل: “مقطع موسيقي عصري مبهج يمزج بين الإيقاع العربي والغربي بمناسبة شهر رمضان”، حيث يقوم Gemini خلال ثوانٍ بتحويل الوصف إلى مقطع صوتي عالي الجودة مدته 30 ثانية، متاح لجميع مستخدمي المنصة.



ويمكن تفعيل نموذج Lyria 3 بثلاث طرق رئيسية، تشمل: تحويل النص إلى مقطع موسيقي من خلال وصف الحالة المزاجية أو نوع الموسيقى المطلوبة، وتحويل صورة أو فيديو إلى مقطع موسيقي مستوحى من أجوائهما، حيث يقوم Gemini بتأليف موسيقى وكلمات تتناسب مع محتوى الصورة أو الفيديو، إضافة إلى إنشاء غلاف فني مخصص لكل مقطع باستخدام نموذج توليد الصور Nano Banana.

وتتميز المقاطع الموسيقية بسهولة مشاركتها مع الأصدقاء عبر التحميل المباشر أو من خلال رابط مشاركة فوري، في خطوة تهدف إلى توفير وسيلة إبداعية جديدة للتعبير عن المشاعر والاحتفاء بالمناسبات، وليس إنتاج أغانٍ كاملة بالمعنى التقليدي.



وأكدت Google أن جميع المقاطع التي يتم إنشاؤها عبر Gemini تحمل علامة مائية غير مرئية بتقنية SynthID، التي تتيح التعرف على المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما توفر الشركة أدوات إضافية للتحقق من المحتوى الصوتي، حيث يمكن للمستخدمين رفع أي ملف وسؤال Gemini عما إذا كان قد تم إنشاؤه باستخدام نماذج Google، ليقوم النظام بتحليل الملف والكشف عن وجود SynthID.



وشددت الشركة على أن نموذج Lyria 3 صُمم لدعم الإبداع الأصلي وليس تقليد فنانين بعينهم، موضحة أنه في حال تضمّن طلب المستخدم اسم فنان معين، فإن Gemini يتعامل معه كمصدر إلهام عام للأسلوب أو الأجواء الموسيقية دون محاكاة مباشرة.



وفي سياق متصل، أطلقت Google خدمة تصميم بطاقات معايدة رمضانية عبر نموذج Nano Banana لتوليد الصور وتعديلها باستخدام قوالب جاهزة باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الموقع الإلكتروني goo.gle/ramadancards، حيث يمكن للمستخدمين تحميل البطاقات ومشاركتها بسهولة مع الأصدقاء والأحباب.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص Google على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإثراء التجربة الرقمية للمستخدمين خلال شهر رمضان، عبر أدوات تجمع بين الإبداع الفني وسهولة الاستخدام، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل والمشاركة بأسلوب مبتكر.