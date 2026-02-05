قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للمياه تنفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي ومهارات البحث العلمي

جانب من الورشة
جانب من الورشة
آية الجارحي


 نفذت  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  برنامج تدريبي متخصص في الذكاء الاصطناعي ومهارات البحث العلمي، استهدف العاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة، ونظراءهم بالإدارات العامة للبحوث والتطوير بالشركات التابعة، وذلك بهدف رفع كفاءتهم العلمية والبحثية وتعزيز قدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة في مجالات البحث والتطوير.

في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية، وتنفيذًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى دعم التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.


وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث داخل قواعد البيانات العلمية المختلفة، واستراتيجيات تجنب الاقتباس غير السليم، وأسس تحرير النص الأكاديمي وفق المعايير العلمية المعتمدة، إلى جانب آليات النشر الدولي للبحوث العلمية، وتنمية مهارات العرض والتقديم الاحترافي للأبحاث والدراسات.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المتدربين من اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لدعم البحث العلمي، والالتزام بقواعد الكتابة العلمية السليمة، وتعزيز فرص النشر في المجلات العلمية المرموقة، فضلًا عن تطوير مهارات تقديم العروض العلمية بشكل احترافي يدعم نقل المعرفة بفاعلية.
وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستثمار في العنصر البشري، لا سيما في مجالات البحث والتطوير، يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل، مشيرًا إلى أن إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي المتقدم في البرامج التدريبية يسهم في إعداد كوادر قادرة على الابتكار، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ربط التطوير المهني بالتحول الرقمي، وتمكين العاملين من استخدام التقنيات الحديثة في البحث والتحليل وإعداد الدراسات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
كما أكدت الأستاذة نهى الدسوقي، مدير عام التدريب، أن البرنامج ركّز على الجوانب التطبيقية والعملية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين، مشيرة إلى أن تنمية مهارات البحث العلمي والعرض الأكاديمي تمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر بحثية مؤهلة وقادرة على المنافسة والتميز.
وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار استراتيجية الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتأهيل وتنمية الموارد البشرية، ودعم مسار التحول الرقمي، وبناء قدرات بشرية قادرة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الذكاء الاصطناعي الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد