القابضة للمياه تنفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي ومهارات البحث العلمي



نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برنامج تدريبي متخصص في الذكاء الاصطناعي ومهارات البحث العلمي، استهدف العاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة، ونظراءهم بالإدارات العامة للبحوث والتطوير بالشركات التابعة، وذلك بهدف رفع كفاءتهم العلمية والبحثية وتعزيز قدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة في مجالات البحث والتطوير.

في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية، وتنفيذًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى دعم التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.



وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث داخل قواعد البيانات العلمية المختلفة، واستراتيجيات تجنب الاقتباس غير السليم، وأسس تحرير النص الأكاديمي وفق المعايير العلمية المعتمدة، إلى جانب آليات النشر الدولي للبحوث العلمية، وتنمية مهارات العرض والتقديم الاحترافي للأبحاث والدراسات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المتدربين من اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لدعم البحث العلمي، والالتزام بقواعد الكتابة العلمية السليمة، وتعزيز فرص النشر في المجلات العلمية المرموقة، فضلًا عن تطوير مهارات تقديم العروض العلمية بشكل احترافي يدعم نقل المعرفة بفاعلية.

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستثمار في العنصر البشري، لا سيما في مجالات البحث والتطوير، يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل، مشيرًا إلى أن إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي المتقدم في البرامج التدريبية يسهم في إعداد كوادر قادرة على الابتكار، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ربط التطوير المهني بالتحول الرقمي، وتمكين العاملين من استخدام التقنيات الحديثة في البحث والتحليل وإعداد الدراسات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكدت الأستاذة نهى الدسوقي، مدير عام التدريب، أن البرنامج ركّز على الجوانب التطبيقية والعملية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين، مشيرة إلى أن تنمية مهارات البحث العلمي والعرض الأكاديمي تمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر بحثية مؤهلة وقادرة على المنافسة والتميز.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار استراتيجية الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتأهيل وتنمية الموارد البشرية، ودعم مسار التحول الرقمي، وبناء قدرات بشرية قادرة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل وتحقيق التميز المؤسسي.