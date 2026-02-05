قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

4379 وظيفة شاغرة | وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة .. وطريقة التقديم

4379 وظيفة شاغرة
4379 وظيفة شاغرة
خالد يوسف

يبحث قطاع عريض من الشباب، عن فرص عمل جديدة من وزارة العمل، حيث أصدرت وزارة العمل، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، نشرة التوظيف نصف الشهرية متضمنة 4379 فرصة عمل جديدة في37 شركة خاصة داخل 12 محافظة من محافظات الجمهورية.

فرص عمل جديدة من وزارة العمل

أكد وزير العمل محمد جبران، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوي الهمم، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية، ودعم مسار التنمية الشاملة.

وأوضحت وزارة العمل، في بيانا لها، أن الفرص المتاحة تشمل وظائف متنوعة في عدد من التخصصات والمهن، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

المحافظات المتواجد بها وظائف وزارة العمل

تغطي نشرة التوظيف نصف الشهرية الصادرة من وزارة العمل، فرص عمل بمحافظات: «القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، بني سويف، والمنوفية، قنا، ودمياط والفيوم»، ويستطيع قاطني هذه المحافظات التقديم على الوظائف المعلنة.

تخصصات وظائف وزارة العمل الجديدة

تشمل فرص عمل جديدة من وزارة العمل العديد من التخصصات، والتي جاءت في نشرة التوظيف كالتالي:

ـ أخصائيو تسويق وموارد بشرية.

ـ مهندسو اتصالات وكهرباء.

ـ مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي.

ـ مديرو صيانة

ـ محاسبون.

ـ مشرفو مواقع.

ـ تنجيد.

ـ ليدي جارد ـ إناث.

ـ مشرفو إنتاج.

ـ شيفات.

ـ أخصائيو مشتريات.

ـ بائعون.

ـ مقدمو طلبات.

ـ أمناء مخازن.

ـ مندوبو مبيعات.

ـ مراقبو جودة.

ـ فنيون بمختلف التخصصات.

ـ سائقون برخص أولى وثانية وثالثة.

ـ أفراد أمن.

ـ فرص في قطاع الفندقة والمطاعم.

ـ أعمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

طريقة التقديم على فرص العمل الجديدة

أوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت. 

وأضافت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بصفة منتظمة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتحقيق دمج كامل ومستدام لهم في سوق العمل.

وزارة العمل وظيفة شاغرة فرص جديدة نشرة التوظيف نصف الشهرية فرص عمل جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية

الإمارات تستضيف الدوري الخليجي للألعاب الإلكترونية

كريم بنزيما

بنزيما يتصدر مشهد ميركاتو الشتاء في الدوري السعودي

سيراميكا

فتحي سند : سيراميكا كليوباترا يرفض التعثر .. ويؤكد صدارته بالفوز على غزل المحلة

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد