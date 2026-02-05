4379 وظيفة شاغرة | وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة .. وطريقة التقديم

يبحث قطاع عريض من الشباب، عن فرص عمل جديدة من وزارة العمل، حيث أصدرت وزارة العمل، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، نشرة التوظيف نصف الشهرية متضمنة 4379 فرصة عمل جديدة في37 شركة خاصة داخل 12 محافظة من محافظات الجمهورية.

فرص عمل جديدة من وزارة العمل

أكد وزير العمل محمد جبران، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوي الهمم، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية، ودعم مسار التنمية الشاملة.

وأوضحت وزارة العمل، في بيانا لها، أن الفرص المتاحة تشمل وظائف متنوعة في عدد من التخصصات والمهن، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

المحافظات المتواجد بها وظائف وزارة العمل

تغطي نشرة التوظيف نصف الشهرية الصادرة من وزارة العمل، فرص عمل بمحافظات: «القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، بني سويف، والمنوفية، قنا، ودمياط والفيوم»، ويستطيع قاطني هذه المحافظات التقديم على الوظائف المعلنة.

تخصصات وظائف وزارة العمل الجديدة

تشمل فرص عمل جديدة من وزارة العمل العديد من التخصصات، والتي جاءت في نشرة التوظيف كالتالي:

ـ أخصائيو تسويق وموارد بشرية.

ـ مهندسو اتصالات وكهرباء.

ـ مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي.

ـ مديرو صيانة

ـ محاسبون.

ـ مشرفو مواقع.

ـ تنجيد.

ـ ليدي جارد ـ إناث.

ـ مشرفو إنتاج.

ـ شيفات.

ـ أخصائيو مشتريات.

ـ بائعون.

ـ مقدمو طلبات.

ـ أمناء مخازن.

ـ مندوبو مبيعات.

ـ مراقبو جودة.

ـ فنيون بمختلف التخصصات.

ـ سائقون برخص أولى وثانية وثالثة.

ـ أفراد أمن.

ـ فرص في قطاع الفندقة والمطاعم.

ـ أعمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

طريقة التقديم على فرص العمل الجديدة

أوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وأضافت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بصفة منتظمة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتحقيق دمج كامل ومستدام لهم في سوق العمل.