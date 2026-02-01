قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف حكومية جديدة في 8 جهات مختلفة.. تعرف عليها

محمد شحتة

ينتظر الآلاف من المصريين الشباب والفتيات الإعلان المرتقب عن وظائف حكومية جديدة في جهات ووزارات مختلفة من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

ويكون التقديم في وظائف الحكومة الجديدة وفقا لمعايير وضوابط محددة تلتزم بها الجهات المسئولة عن التوظيف أهمها تحقيق عنصر الكفاءة والشفافية وعدم التمييز .

وظائف حكومية جديدة

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف حكومية جديدة يتم التقديم عليها من خلال المسابقات الجديدة خلال الفترة القادمة، لشغل عدد من الوظائف بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان تفاصيل وظائف حكومية جديدة، منوها أن المسابقات المرتقبة تشمل عددًا من الجهات، من بينها: الأزهر الشريف، وزارة المالية، وزارة الأوقاف، ووزارة الصناعة وعدد من الجهات التابعة لها، إلى جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للنقل النهري، فضلًا عن مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهمية متابعة البيانات الرسمية التي يصدرها، وكذلك الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للاطلاع على تفاصيل المسابقات، وشروط التقديم، ومواعيد الإعلان عنها فور صدورها.

ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية

ونصت المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

ويُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

