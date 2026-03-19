هل زيارة القبور محرمة يوم العيد؟.. مفتي الجمهورية يرد

أوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، حكم زيارة المقابر في أيام العيد، معتبرًا أنها وسيلة للتعبير عن المحبة والوفاء للأهل والأصدقاء، بشرط الالتزام بضوابط معينة حتى لا تتنافى مع روح العيد ومقاصده في الفرح والسرور.

وخلال ظهوره في برنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، أشار المفتي إلى وجود رأيين حول زيارة القبور في العيد، حيث يرى بعض العلماء أنها لا تتناسب مع الهدف الأساسي لهذه المناسبة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون»، مؤكدًا أن العيد وقت للفرح وليس لتجديد الأحزان.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الفتوى تميل إلى جواز زيارة القبور من باب البر والوفاء وإظهار المحبة، مع التأكيد على ضرورة عدم المبالغة أو استدعاء الأحزان بما يؤثر على أجواء العيد.

وأشار فضيلته إلى أن زيارة القبور عادة منتشرة في الريف المصري، وغالبًا ما تتحول إلى فرصة للقاء الأهل وتقديم التهاني أو التعزية لمن فقد عزيزًا مؤخرًا، ما يسهم في التخفيف عنهم والمواساة، مع الحفاظ على أجواء الفرح والسرور التي شرعها الله في عيد الفطر.

