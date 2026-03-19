عيد سعيد وكحك شديد.. رامز جلال يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

هنأ الفنان رامز جلال، جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "إكس".

ونشر رامز جلال صورة له من برنامجه “رامز ليفل الوحش” وكتب : "عيد سعيد وكحك شديد.. رامز وتوتا".

دار الإفتاء: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الخميس الموافق 29 رمضان هـ، 19 مارس 2026 م، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.



وأشارت الدار إلى أنها تحققت شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الصحيحة، وثبتت رؤية هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، لتعلن أن اليوم الخميس هو آخر أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وأن غدًا الجمعة الموافق 20 مارس 2026 هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما وجه تهنئته للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها، وللمسلمين كافة في كل مكان، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات والأمن والسلام