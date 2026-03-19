القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: بحب كحك العيد

نشرت الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي للسفارة الأمريكية مقطع فيديو للقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، يظهر فيه مهنئاً بعيد الفطر المبارك.

قال روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة:"مرحباً أن روبورت سيلفرمان القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالقاهرة، أنا مبسوط جداً إني رجهعت مصر في الوقت ده علشان نحتفل بالعيد".

وأضاف روبرت:"العيد هو وقت مميز لكرم المصريين ولكل الذكريات الحلوة، وانا بحب كمان كحك العيد، بيفكرني بإلتزام التمرين ولكن بعد العيد".

واختتم سيلفرمتن تهنئته:"من كل واحد منا في السفارة الأمريكية نتمنى ليكم عيد مبارك وأجازة سعيدة، كل سنة وانتم سعيدين".

