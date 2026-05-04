علاء عبد العال: زيزو مظلوم مع الأهلي.. وناصر منسي من أفضل لاعبي الدوري

يرى علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة، ان ناصر منسي لاعب الزمالك اكثر لاعب نال اعجابه هذا الموسم في الدوري المصري

وقال عبد العال في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: ، ناصر منسي. اكثر ما أعجبني في الدوري هذا الموسم وهو من اكتشافاتي، ويقدم مستويات مميزة مع الزمالك

واضاف: زيزو لم يوظف بشكل جيد مع النادي الأهلي ومظلوم بسبب المدربين والدليل أداءه مع منتخب مصر المميز ، وزيزو تعرض لظلم كبير مع الاهلي هذا الموسم بسبب عدم استغلال المدربين لإمكانيات المميزة



وتابع: زيزو قدم مستويات مميزة مع الزمالك المواسم الماضي، ويقدم مستويات جيدة للغاية مع منتخب مصر مع حسام حسن، وهذا يعني أن الأزمة تكمن في مدرب الاهلي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد سموحة يوم غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.