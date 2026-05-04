الأهلي يدرس تفعيل بند شراء أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا

يدرس النادي الأهلي المصري تفعيل بند شراء المدافع أحمد رمضان بيكهام بشكل نهائي من نادي سيراميكا كليوباترا، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي للموسم الجديد

اللاعب انضم للأهلي على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء نهائي ،وهناك اتجاه داخل النادي لحسم موقفه خلال الفترة المقبلة.

محمود ناجي حكما لـ مباراة الأهلي وانبي في الدوري غدا



أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع إنبي في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة من مجموعة التتويج بالمسابقة.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.